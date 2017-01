Produto

IK Multimedia acaba de anunciar o lançamento iRig Acoustic Stage - Sistema avançado de microfone, pré-amplificador e processador digital que oferece timbre acústico verdadeiro em qualquer lugar. iRig Acoustic Stage combina um avançado microfone MEMS que se prende à boca do instrumento acústico com um pré-amplificador e uma unidade DSP que captura todo o timbre, a vibração e o "ar" do instrumento ao tocar ao vivo ou ao gravar no home ou project studio [...]