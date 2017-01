A Biamp Systems, importante fornecedora de sistemas inovadores de mídia em rede, e a Shure Incorporated, uma das mais importantes empresas na fabricação de microfones que permitem conexão em rede, anunciaram ontem, dia 21/12/2016 a compatibilidade entre os processadores de áudio e software Tesira da Biamp e os microfones de instalação da linha Microflex Advance da Shure com sua tecnologia de cobertura orientável Steerable Coverage.

Márcio Baggio, proprietário e técnico da Green Box Pro Audio, uma pequena empresa fundada em dezembro de 2015 e com base em Presidente Getúlio, Santa Catarina, é o primeiro entrevistado da nossa série Quebrando Tabus - Equipamento Nacional, que pretende apresentar a você um pouco de um universo tão próximo quanto desconhecido pela maioria dos brasileiros entusiastas do áudio profissional.

